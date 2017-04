StarCraft стала бесплатной

Компания Blizzard выпустила первый за восемь лет патч для культовой стратегии StarCraft: Brood War, который делает ее абсолютно бесплатной. Полная информация об обновлении доступна на сайте игры.

Патч 1.18 добавляет несколько новых функций в стратегии, которая вышла 19 лет назад. Среди них — поддержка оконного режима, режим зрителя, автосохранение повторов матчей. Также разработчики улучшили совместимость с Windows 7, 8, 10 и macOS.

Обновление появилось в преддверии выхода переиздания оригинальной StarCraft. Ремастер-версия была анонсирована в конце марта и станет доступна летом этого года. В игре появится поддержка разрешения 4К и повысится детализация картинки. Геймплей стратегии никак не изменится.

Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая (StarCraft II: Heart of the Swarm), в 2015 году — третья (StarCraft II: Legacy of the Void).