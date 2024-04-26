В Белоруссии описали варианты внутреннего вооруженного конфликта

Белоруссия прописала в доктрине сценарии вмешательства стран Запада

Белоруссия в новой военной доктрине прописала особенности конфликта на территории страны с вмешательством Запада. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В доктрине указываются тенденции вмешательства стран Прибалтики и Польши во внутренние дела республики и попытки изменения конституционного строя Белоруссии, приводящие к власти подконтрольных Западу политиков путем «цветной революции».

Отмечается, что недостижение целей подобных сценариев повышает вероятность перехода к насилию и провоцированию на территории страны внутреннего вооруженного конфликта. Подготовкой к этому служит обучение незаконных вооруженных формирований в соседних с Белоруссией странах.

Помимо этого, Белоруссия в военной доктрине прописала тенденции для вовлечения страны в конфликт. В доктрине указываются активные военные приготовления стран Восточной Европы. Отмечается, что эти государства создают условия для использования их в войне по доверенности коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников.