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16:00, 26 апреля 2024Мир

Министр обороны Ирана заявил о новом уровне отношений с Россией

Министр обороны Аштиани: отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень
Мохаммад Реза Аштиани

Мохаммад Реза Аштиани . Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Отношения Москвы и Тегерана расширяются и выходят на новый уровень, заявил министр обороны Исламской Республики Иран Мохаммад Аштиани. Его цитирует РИА Новости.

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», — сказал глава иранского оборонного ведомства на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Астане.

В январе Министерство обороны России заявило, что Москва и Тегеран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора.

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      Виктория Кондратьева
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