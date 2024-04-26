Министр обороны Ирана заявил о новом уровне отношений с Россией

Министр обороны Аштиани: отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень

Отношения Москвы и Тегерана расширяются и выходят на новый уровень, заявил министр обороны Исламской Республики Иран Мохаммад Аштиани. Его цитирует РИА Новости.

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», — сказал глава иранского оборонного ведомства на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Астане.

В январе Министерство обороны России заявило, что Москва и Тегеран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора.