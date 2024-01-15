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15:52, 15 января 2024Мир

Россия и Иран подпишут крупный межгосударственный договор

Минобороны России: Москва и Тегеран подпишут крупный межгосударственный договор
СюжетМинобороны:

Фото: Ivan Sekretarev / AP

Россия и Иран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора. Об этом заявило Министерство обороны России после телефонных переговоров главы военного ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, сообщает РИА Новости.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — заявили в Минобороны.

По словам Шойгу, Москва и Тегеран подпишут договор, чтобы продолжить наращивание совместных усилий для создания равноправного многополярного мира. В ходе телефонных переговоров министры также обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее МИД России сообщил, что Лавров обсудил ход подготовки нового двухстороннего договора с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Отмечается, что в ходе переговоров главы МИД также затронули ряд вопросов по сотрудничеству России и Ирана.

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      Дарья Балацкая
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