Лавров обсудил новое соглашение с главой МИД Ирана

Лавров и глава иранского МИД обсудили подготовку нового двухстороннего договора

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ход подготовки нового двухстороннего договора и ряд вопросов по сотрудничеству двух государств в ходе телефонных переговоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры осудили удары по Йемену, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа.