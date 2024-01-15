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15:40, 15 января 2024Мир

Лавров обсудил новое соглашение с главой МИД Ирана

Лавров и глава иранского МИД обсудили подготовку нового двухстороннего договора
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ход подготовки нового двухстороннего договора и ряд вопросов по сотрудничеству двух государств в ходе телефонных переговоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры осудили удары по Йемену, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа.

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      Виктория Кондратьева
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