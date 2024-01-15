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14:22, 15 января 2024Мир

Лавров и глава МИД Ирана осудили удары по Йемену

Сергей Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан осудили удары по Йемену

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан осудили удары по Йемену. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского дипведомства.

Главы МИД России и Ирана выступили с осуждением в ходе телефонного разговора. Стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа.

Министры также обсудили подготовку нового двустороннего договора и вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Ранее решение США нанести удары по Йемену осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США полностью пренебрегают международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

12 декабря Лавров и Абдоллахиан заявили об ускорении работы над крупным двусторонним соглашением. Как сообщили в МИД России, новый межгосударственный договор носит всеобъемлющий характер и находится в высокой степени готовности.

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      Юрий Леонов
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