В МИД России заявили о подготовке нового соглашения с Ираном

Лавров обсудил с иранским коллегой работу над новым двусторонним договором

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявили об ускорении работы над крупным двусторонним соглашением. Сообщение опубликовано на сайте МИД России.

В ходе телефонного разговора Лавров обсудил с иранским коллегой подготовку нового межгосударственного договора, носящего всеобъемлющий характер. Как сообщили в МИД, соглашение находится в высокой степени готовности.

Стороны также обсудили итоги прошедших в Москве 7 декабря развернутых переговоров президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Исламский консультативный совет Ирана одобрил проект сотрудничества с Россией в сфере информационной безопасности. Как заявил представитель Комиссии Абольфазла Амуи, законопроект предлагает решения для совместного противостояния угрозам из киберпространства.