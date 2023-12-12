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12:48, 12 декабря 2023Мир

В МИД России заявили о подготовке нового соглашения с Ираном

Лавров обсудил с иранским коллегой работу над новым двусторонним договором

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявили об ускорении работы над крупным двусторонним соглашением. Сообщение опубликовано на сайте МИД России.

В ходе телефонного разговора Лавров обсудил с иранским коллегой подготовку нового межгосударственного договора, носящего всеобъемлющий характер. Как сообщили в МИД, соглашение находится в высокой степени готовности.

Стороны также обсудили итоги прошедших в Москве 7 декабря развернутых переговоров президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Исламский консультативный совет Ирана одобрил проект сотрудничества с Россией в сфере информационной безопасности. Как заявил представитель Комиссии Абольфазла Амуи, законопроект предлагает решения для совместного противостояния угрозам из киберпространства.

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      Юрий Леонов
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