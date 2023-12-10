В Иране начали готовить соглашение с Россией в сфере информационной безопасности

В Иране одобрили проект сотрудничества с Россией в информационной безопасности

Исламский консультативный совет Ирана одобрил доклад Комиссии по национальной безопасности и внешней политике касательно законопроекта о сотрудничестве с Россией в сфере информационной безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Содержание доклада одобрено 180 голосами, не поддержали документ — 27 иранских парламентариев. Как заявил представитель Комиссии Абольфазла Амуи, законопроект предлагает решения, которые помогут Ирану и России совместно противостоять угрозам из киберпространства.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Эбрахим Раиси. Главы государств вели беседу в узком формате, затем международная встреча продолжилась в расширенном составе в формате рабочего обеда. В ходе переговоров президенты обсудили проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», а также конфликт на Ближнем Востоке.