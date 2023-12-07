Путин и президент Ирана продолжили переговоры в формате рабочего обеда

Путин и Эбрахим Раиси продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда. Об этом сообщает РИА Новости.

В диалоге принимают участие делегации двух стран. До этого лидеры России и Ирана вели беседу в узком составе.

По данным агентства, Путин отметил интенсивное развитие двусторонних отношений России и Ирана. Глава государства также напомнил, что Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. В частности, он отметил, что стороны пришли к практической реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Кроме того, лидеры стран обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Раиси пригласил Путина посетить исламскую республику. «Я воспользуюсь вашим приглашением», — ответил Путин. В последний раз российский лидер посещал Тегеран в июле 2022 года.