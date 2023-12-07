Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 7 декабря 2023Мир

Путин принял приглашение посетить Иран

Путин принял приглашение Раиси посетить Иран

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригласил российского лидера Владимира Путина посетить исламскую республику, пишет ТАСС.

«Я воспользуюсь вашим приглашением», — ответил Путин.

В последний раз российский лидер посещал Тегеран в июле 2022 года. Тогда главы государств обсудили развитие двусторонних отношений.

7 декабря Раиси прибыл в Москву с официальным визитом. По словам иранского президента, лидеры стран обсудят палестинский вопрос усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, а также проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Российский самолет с пассажирами застрял в аэропорту из-за аномального холода

      Цена на российскую нефть упала ниже потолка

      Работник российской пиццерии поссорился с коллегой и избил ее прямо под камерами

      Жителей Украины попросили экономить электричество

      Прохожие спасли пожилую женщину от грабителя и сдали его полиции

      Врачи раскрыли неожиданный способ обнаружить рак

      Экс-глава МИД Австрии дала Путину лестную характеристику

      Объяснены необычные супервспышки на звездах

      Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости