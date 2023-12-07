Путин принял приглашение посетить Иран

Путин принял приглашение Раиси посетить Иран

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригласил российского лидера Владимира Путина посетить исламскую республику, пишет ТАСС.

«Я воспользуюсь вашим приглашением», — ответил Путин.

В последний раз российский лидер посещал Тегеран в июле 2022 года. Тогда главы государств обсудили развитие двусторонних отношений.

7 декабря Раиси прибыл в Москву с официальным визитом. По словам иранского президента, лидеры стран обсудят палестинский вопрос усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, а также проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».