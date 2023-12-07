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11:59, 7 декабря 2023Мир

Раскрыты темы переговоров Путина и президента Ирана

Раиси: темами разговора с Путиным будут палестинский вопрос и проект «Север-Юг»
Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Ибрахим Раиси и Владимир Путин. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Темами переговоров Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси будут палестинский вопрос и проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом заявил иранский президент перед вылетом в Россию, сообщает ISNA.

«Одним из центральных вопросов в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу», — сказал политик.

По его словам, желание двух стран завершить строительство МТК станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы.

Ранее стало известно, что Раиси 7 декабря посетит Москву с официальным визитом, где встретится с президентом России. Сообщалось, что главы государств планируют обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также Палестину.

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