Президент Ирана прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Ирана Раиси прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву с официальным визитом на переговоры с российским руководством, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали на странице в X.

Президент прибыл в Москву, чтобы встретиться и поговорить с Владимиром Путиным. В условиях региональных и международных событий взаимодействие Тегерана и Москвы против гегемонии США и Запада вносит важный вклад в процесс формирования нового миропорядка, а также стабильности и безопасности окружающего региона», — сказал дипломат.

Ранее стали известны тем переговоров глав государств. По словам иранского президента, лидеры стран обсудят палестинский вопрос усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, а также проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».