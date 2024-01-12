В МИД России прокомментировали решение США нанести удары по Йемену

Захарова: удары США по Йемену являются пренебрежением международным правом

Решение США нанести удары по Йемену является пренебрежением международным правом. Так действия американского правительства прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций [Совета Безопасности] СБ ООН», — написала она.

По ее словам, США полностью пренебрегают международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

Ранее группа прогрессивных членов Палаты представителей США от Демократической партии раскритиковала действия президента США Джо Байдена в отношении йеменских хуситов. Они утверждают, что решение о нанесении ударов противоречит Конституции США, так как не было одобрено Конгрессом страны.