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09:10, 12 января 2024Мир

Демократы осудили Байдена за принятие решения по хуситам без одобрения Конгресса

Демократ Джаяпал: решение Байдена по хуситам нарушает Конституцию США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Группа прогрессивных членов Палаты представителей США от Демократической партии яростно осудила решение президента США Джо Байдена нанести ответные удары по йеменским хуситам, поскольку оно было принято без получения одобрения американским Конгрессом. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, администрация президента оправдала это решение, как проведенное «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН». Однако демократы утверждают, что оно нарушает статью 1 Конституции США, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы Конгрессом. Байден уведомил Конгресс, но не запросил его одобрения.

«Это неприемлемое нарушение Конституции», — заявила член палаты представителей Прамила Джаяпал, возглавляющая Прогрессивное собрание демократов. Прогрессивные представители-демократы Рашида Тлайб и Кори Буш поддержали Джаяпала, осудив «бесконечную войну» и назвав действия Байдена неконституционными.

«Президенту необходимо прийти в Конгресс, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в новый конфликт на Ближнем Востоке. Это статья I Конституции. Я буду отстаивать это независимо от того, демократ или республиканец находится в Белом доме», — констатировал член палаты представителей от Демократической партии Ро Ханна.

Ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США поддержали решение Байдена нанести ответные удары по хуситам. Они назвали действия администрации американского лидера «запоздалыми, но приветствующимися».

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      Дарья Балацкая
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