Республиканцы поддержали решение Байдена нанести ответные удары по хуситам

Сенатор Макконнелл: решение Байдена по хуситам запоздалое, но приветствуется

Решение президента США Джо Байдена нанести скоординированные ответные удары по йеменским хуситам из-за их нападений на американские суда в Красном море является «запоздалым, но приветствуется» Сенатом. Действия главы государства поддержал лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл, сообщает Fox News.

«Я приветствую операцию США и коалиции против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов, ответственных за насильственное нарушение международной торговли в Красном море и нападение на американские суда», — заявил сенатор.

Макконнелл выразил надежду, что данное решение ознаменуют устойчивый сдвиг в подходе администрации Байдена к Ирану и его доверенным лицам и вынудит Тегеран отказаться от своей всемирной кампании террора.

Отмечается, что многие высокопоставленные республиканцы поддержали решение президента по хуситам. Главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам сенатор Роджер Уикер также назвал действия администрации Байдена «запоздалыми» и обвинил ее в содействии все более враждебной ситуации в Красном море. Но он подчеркнул, что это хороший первый шаг к восстановлению сдерживания ситуации. «Этот удар должен стать предупреждением для хуситов и других иранских марионеток о том, что они пострадают от катастрофических последствий эскалации в регионе», — констатировал сенатор.

Ранее стало известно о решении Байдена нанести удар по позициям хуситов в Йемене после атаки на американский корабль в Красном море.

