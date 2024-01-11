Появились подробности принятия Байденом решения о нанесении ударов по Йемену

Президент Байден распорядился нанести удар по позициям хуситов в Йемене 9 января

Президент США Джо Байден распорядился нанести удар по позициям хуситов в Йемене 9 января после атаки на американский корабль в Красном море. Об этом этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, его слова приводит ТАСС.

Чиновник рассказал, что 9 января хуситы провели одну из самых массированных атак в Красном море — боевым кораблям США и Великобритании удалось сбить более 20 беспилотников и три ракеты. Как посчитали в США, целью атаки было американское торговое судно, которое сопровождали боевые корабли.

После информации об атаке Байден собрал команду по национальной безопасности, в ходе встречи обсуждались различные варианты действий. В конце собрания президент США распорядился нанести удары по позициям хуситов в Йемене.

США и Великобритания при поддержке союзников атаковали Йемен в ночь на 12 января. Использовались боевые самолеты, крылатые ракеты и подводная лодка. Как заявила американская сторона, все цели операции достигнуты.