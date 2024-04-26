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15:54, 26 апреля 2024Путешествия

Пилоту вынесли приговор после крушения самолета в российском регионе

Командира Ан-2, потерпевшего крушение в НАО, признали виновным в авиакатастрофе

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Городской суд Нарьян-Мара вынес приговор командиру Ан-2, который потерпел крушение в Ненецком автономном округе в январе 2023 года. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Суд постановил, что авиакатастрофа в российском регионе произошла из-за пилота, который нарушил федеральное авиационное законодательство. Его действия привели к интенсивному обледенению самолета и его столкновению с землей.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на четыре года.

Крушение произошло 9 января 2023 года. Самолет АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» не смог приземлиться в Каратайке из-за непогоды, ушел на запасной аэродром в Варандей, а потом попал в обледенение и упал. В результате второй пилот и один пассажир не смогли выжить, еще девять человек и командир воздушного судна пострадали и попали в больницу.

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      Мария Борисова
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