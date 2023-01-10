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07:23, 10 января 2023Россия

Появились кадры с места крушения Ан-2 в НАО

В сети опубликовали кадры с места крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе

Фото: Следственный комитет России

В сети появились фотографии с места крушения самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО). Их публикуют на сайте Следственного комитета (СК) России, а также в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, что в результате падения у самолета значительна повреждена его носовая часть. Часть воздушного судна отвалилась из-за удара, следов пожара на месте не видно.

Фото: Telegram-канал РЕН ТВ

Самолет с пассажирами потерпел крушение в российском регионе 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

Предварительной причиной авиакатастрофы названо обледенение. На место крушения воздушного судно из-за непогоды врачей и спасателей направили на вездеходах, а не на вертолетах, как планировалось ранее, сообщил глава НАО Юрий Бездудный.

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Анастасия Шейкина
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