На место крушения Ан-2 в НАО направят врачей и спасателей на вездеходах

Власти направят врачей и спасателей на вездеходах на место крушения Ан-2 в НАО

Врачей и спасателей направят на место крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) на вездеходах, а не на вертолетах, как планировалось ранее. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил глава НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

«Поскольку метеоусловия в районе поселка Каратайка только ухудшаются и наши вертолеты с медиками и спасателями не могут вылететь, договорился с главой Республики Коми Владимиром Уйбой о направлении из Воркуты к месту происшествия двух ТРЭКОЛов», — говорится в сообщении.

В одном из вездеходов разместится бригада врачей: хирург, травматолог, реаниматолог. В другом поедут сотрудники спасательной службы, отметил губернатор региона.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. На данный момент известно о двух погибших и десяти пострадавших.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал список членов экипажа и пассажиров.