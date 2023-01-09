Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 9 января 2023Россия

На место крушения Ан-2 в НАО направят врачей и спасателей на вездеходах

Власти направят врачей и спасателей на вездеходах на место крушения Ан-2 в НАО

Фото: Shutterstock

Врачей и спасателей направят на место крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) на вездеходах, а не на вертолетах, как планировалось ранее. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил глава НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

«Поскольку метеоусловия в районе поселка Каратайка только ухудшаются и наши вертолеты с медиками и спасателями не могут вылететь, договорился с главой Республики Коми Владимиром Уйбой о направлении из Воркуты к месту происшествия двух ТРЭКОЛов», — говорится в сообщении.

В одном из вездеходов разместится бригада врачей: хирург, травматолог, реаниматолог. В другом поедут сотрудники спасательной службы, отметил губернатор региона.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. На данный момент известно о двух погибших и десяти пострадавших.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал список членов экипажа и пассажиров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине
На Украине подтвердили гибель начштаба спецназа погранслужбы страны
Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA
Россиянина задержали за попытку отправить в колонию квадрокоптер с телефонами
Швейцарский Центробанк предупредил о самых больших убытках в истории
Названы города с наибольшим ростом цен на жилье во второй половине 2022 года
В сети удивились переменам во внешности матери невесты после нанесения макияжа
Оплошность туриста при покупке страховки обошлась ему более чем в миллион рублей
На место крушения Ан-2 в НАО направят врачей и спасателей на вездеходах
В ОБСЕ заявили о значительном росте торговли людьми из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.