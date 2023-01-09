Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 9 января 2023Россия

Самолет с пассажирами упал в российском регионе из-за обледенения

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал Ан-2, погибли два человека

Фото: Wikimedia Commons

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал легкий биплан Ан-2. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. В МЧС добавили, что со слов одного их пассажиров при крушении погибли два человека.

«По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров (...) К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — сообщили в МЧС.

Ранее появилось видео смертельного крушения самолета с российскими священниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах
Стало известно о взрывах в Николаеве
У российского самолета вырвало дверь во время полета
В России обвалились продажи новых легковых автомобилей
Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт
Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину
Акции китайской Alibaba резко подорожали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.