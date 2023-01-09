Самолет с пассажирами упал в российском регионе из-за обледенения

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал Ан-2, погибли два человека

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал легкий биплан Ан-2. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. В МЧС добавили, что со слов одного их пассажиров при крушении погибли два человека.

«По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров (...) К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — сообщили в МЧС.

Ранее появилось видео смертельного крушения самолета с российскими священниками.