Появилось видео смертельного крушения самолета с российскими священниками

Появилось видео смертельного крушения самолета со священниками в Красноярском крае

Появилось видео смертельного крушения самолета Cessna 182 с российскими священниками, случившегося 1 мая 2021 года рядом с рекой Мана в Красноярском крае. Соответствующую информацию приводит Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ролик снял пассажир Михаил (фамилия не указывается), в то время как управлял воздушным судном пилот Юрий (фамилия не указывается). Вначале на размещенных кадрах видны штурвал и приборная доска летательного аппарата, а также лесные насаждения, над которыми он пролетал. При этом один из мужчин произнес фразу «опасный момент». Затем самолет стал терять высоту и впоследствии ударился о землю.

Известно, что пассажир скончался на месте, а получивший множественные переломы пилот умер через шесть дней в больнице. Наблюдавший крушение Cessna 182 очевидец рассказал, что слышал, как у воздушного судна то включался, то глох двигатель.

В декабре сообщалось, что следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР завершили расследование уголовного дела после крушения сверхлегкого воздушного судна Cessna 182.

Действия пилота воздушного судна квалифицированы по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Однако из-за его смерти уголовное дело прекратили.

Следствие установило, что 1 мая мужчина без права на управление воздушным судном и проверки соответствующих навыков совершил взлет вместе с пассажиром с аэродрома «Вознесенка». При этом пилот не уведомил о своем полете органы, отвечающие за организацию воздушного движения, а также не зарегистрировал в Федеральном агентстве свой аппарат, не установил на него бортовой номер и не получил сертификат летной годности. Судно, пришедшее в разобранном виде, мужчина собирал собственноручно.