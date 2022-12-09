Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 9 декабря 2022Силовые структуры

Расследование авиакрушения с погибшим россиянином завершено из-за смерти пилота

СК под Красноярском завершил расследование авиакрушения, где погибли пилот и пассажир
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ron Clausen / Wikimedia

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР завершили расследование уголовного дела после крушения сверхлегкого воздушного судна Cessna 182 — при падении погибли оба члена экипажа. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Действия пилота воздушного судна квалифицированы по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Однако из-за его смерти уголовное дело прекратили.

Следствие установило, что 1 мая мужчина без права на управление воздушным судном и проверки соответствующих навыков совершил взлет вместе с пассажиром с аэродрома «Вознесенка». При этом пилот не уведомил о своем полете органы, отвечающие за организацию воздушного движения, а также не зарегистрировал в Федеральном агентстве свой аппарат, не установил на него бортовой номер и не получил сертификат летной годности. Судно, пришедшее в разобранном виде, мужчина собирал собственноручно.

В результате авиакрушение произошло в лесном массиве. Пассажир скончался на месте, пилот — в медучреждении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»
Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией
Мастера раскритиковали в сети за плачущую клиентку с наращенными ресницами
На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки
В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности
Оценен ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.