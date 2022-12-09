Расследование авиакрушения с погибшим россиянином завершено из-за смерти пилота

СК под Красноярском завершил расследование авиакрушения, где погибли пилот и пассажир

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР завершили расследование уголовного дела после крушения сверхлегкого воздушного судна Cessna 182 — при падении погибли оба члена экипажа. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Действия пилота воздушного судна квалифицированы по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Однако из-за его смерти уголовное дело прекратили.

Следствие установило, что 1 мая мужчина без права на управление воздушным судном и проверки соответствующих навыков совершил взлет вместе с пассажиром с аэродрома «Вознесенка». При этом пилот не уведомил о своем полете органы, отвечающие за организацию воздушного движения, а также не зарегистрировал в Федеральном агентстве свой аппарат, не установил на него бортовой номер и не получил сертификат летной годности. Судно, пришедшее в разобранном виде, мужчина собирал собственноручно.

В результате авиакрушение произошло в лесном массиве. Пассажир скончался на месте, пилот — в медучреждении.