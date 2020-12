Названы худшие игры года

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic опубликовал рейтинг худших видеоигр 2020 года. Соответствующий топ был размещен на сайте сервиса.

По словам авторов рейтинга, в список попали игры, имеющие не менее семи отзывов профессиональных критиков. Официально худшей игрой года по версии Metacritic был назван тайтл Tiny Racer для Nintendo Switch, получивший 29 баллов. «Критики были разочарованы ужасным геймплеем», — отметили авторы. На второй позиции с рейтингом 32 балла оказалась игра для Xbox One XIII Remake, на третьей — хоррор Dawn of Fear. Вышедший для PlayStation 4 продукт получил 33 балла.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

В список попали аркада Fast & Furious Crossroads, ролевая игра Arc of Alchemist, хоррор Remothered: Broken Porcelain, трехмерный платформер Tamarin, спортивный симулятор Street Power Soccer, двухмерная аркада Gleamlight и мобильная ролевая игра The Elder Scrolls: Blades.

В июле портал Metacritic назвал лучшие, по мнению критиков, игры первой половины 2020 года. Рейтинг возглавила ролевая игра Persona 5 Royal. На основании 71 рецензии журналистов тайтл получил 95 баллов.

В конце 2019 года Metacritic назвал ролевой боевик Eternity: The Last Unicorn, который получил 36 баллов из 100, худшей игрой года. На второе место поместили Left Alive, которая набрала 37 баллов. Тройку худших игр с рейтингом 38 баллов замкнула Blades of Time, выпущенная для платформы Nintendo Switch.