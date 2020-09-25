Появились новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новое изображение из игры. Оно было опубликовано в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».

В официальном паблике появилась детализированная GIF-анимация с изображением локации «Болота» из игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году. Локация представлена в двух временных промежутках — настоящем и прошлом. На первом изображении можно увидеть каноничный и современный облик узнаваемого объекта локации — старой церкви, на втором — то, как место культа выглядело до аварии на Чернобыльской АЭС.

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Анимация сопровождается подписью: «Мы слишком долго сидим в этой чертовой трясине! Мне уже начинает казаться, что в мире больше ничего нет, кроме Болот. А кто-то говорил мне, что раньше топей здесь не было — так, равнина, на ней поля, села, хутора...». Данная реплика встречается у одного из персонажей игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо».

Опубликованный в сообществе пост собрал порядка 37 тысяч просмотров и более трех тысяч лайков. Комментаторы предположили, что продемонстрированное изображение локации намекает на аномалию, которая будет переносить игрока во времени. Некоторые пользователи упрекнули создателей игры за длительное ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2. «Еще лет 10 скрины будем смотреть, а потом еще через лет 5 увидим геймплей», — заявил комментатор Олег Важенин.

В начале сентября разработчики новой игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R. выложили в сеть анимацию, на которой изображена локация АТП. Так как локация была представлена в двух временных промежутках, геймеры предположили, что в игре будет возможность перемещаться между прошлым и настоящим. Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R 2 был представлен 23 июля.