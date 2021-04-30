S.T.A.L.K.E.R 2 отказались выпускать на PlayStation

Находящаяся в разработке S.T.A.L.K.E.R 2 не выйдет на приставках PlayStation. Об этом представители разработчика игры заявили в интервью изданию GamingBolt.

По словам журналистов, в готовящемся интервью с разработчиками студии GSC Game World они спросили о перспективах выхода тайтла на консолях Sony. «На данный момент нет никаких планов [выпустить игру на PS]», — ответили представители украинской студии. По словам разработчиков, данное решение было принято после переговоров с Microsoft. «Мы увидели несколько хороших возможностей для бренда, в том числе — Game Pass», — заметили собеседники издания.

Комментируя отказ выпускать S.T.A.L.K.E.R 2 на PlayStation, представители GSC Game World подчеркнули, что в данный момент разработчики студии «сконцентрированы на создании версии игры для Xbox Series X/S».

В настоящий момент S.T.A.L.K.E.R 2 находится в разработке, ориентировочные сроки релиза тайтла не раскрываются. Ранее в GSC Game World заявили, что продолжение популярной серии игр про Зону будет доступно для пользователей подписки Game Pass для Xbox в день выхода. Также игра выйдет на ПК.

В конце марта, отмечая 25-летие GSC Game World, представители студии продемонстрировали новые детали S.T.A.L.K.E.R 2. Разработчики показали костюмы фракций, оружие и конструктор, позволяющий настроить внешний вид NPC. Первый тизер геймплея игры был презентован в конце 2020 года.