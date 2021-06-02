Раскрыты детали отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2

Запланированная на 2011 год игра серии S.T.A.L.K.E.R. должна была иметь открытый мир, мультиплеер и выйти на приставках. Об этом сообщается в публикации на форуме сообщества Ap-Pro.

Информация об отмененной игре S.T.A.L.K.E.R. 2 была выложена на форуме. В архиве содержались данные о сюжете тайтла, особенностях геймплея, персонажах, оружии и прочие детали игры. Кроме того, инсайдеры опубликовали ее движок. Слитый в сеть недоработанный тайтл должен был получить название «S.T.A.L.K.E.R. 2: Возвращение». В игре описывается история, развивающаяся спустя пять лет после событий оригинальной части S.T.A.L.K.E.R.

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Согласно раскрытым данным, создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 написали две версии синопсиса. По одной из них, главной герой оригинальной части Стрелок осознает, что ему необходимо вернуться в Зону. Там протагонист пытается найти одного из персонажей первой части серии — Доктора, у которого он узнает, что специалисты Научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной Зоны (НИИЧАЗ) добились успеха в изучении чернобыльских аномалий, но им нужна помощь.

Судя по описанию, в невышедшей игре был запланирован открытый мир и мультиплеер на 32 человека. Сюжетная кампания была рассчитана на 10 часов, вместе с побочными квестами — 30 часов. Была добавлена возможность создать собственную группировку, появились новые локации, аномалии и мутанты.

По задумке создателей, игра должна была дебютировать на ПК, Xbox и PlayStation 3. Причина отмены игры не раскрывается.

Первая часть популярной серии от украинской студии GSC Game World — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах студия выпустила продолжения — «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

В настоящий момент GSC Game World работает над игрой S.T.A.L.K.E.R. 2. В апреле стало известно, что тайтл не выйдет на приставках PlayStation, так как у разработчиков есть определенные договоренности с Microsoft. Ориентировочные сроки релиза тайтла не раскрываются.