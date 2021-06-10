Хакеры взломали систему Electronic Arts и получили исходный код FIFA 21

Хакеры взломали системы американской компании Electronic Arts — ведущего издателя компьютерных и консольных игр, таких как The Sims, Dragon Age и Battlefield. Об этом сообщает CNN.

В результате атаки злоумышленники получили доступ к 780 гигабайтам данных, включая исходный код игрового движка Frostbite и инструменты для разработки футбольного симулятора FIFA 21. Эксперт по кибербезопасности Бретт Кэллоу отметил, что взлом данных может привести к проблемам для компании. В частности, исходный код может быть скопирован другими разработчиками.

По данным телеканала, утечки данных игроков не произошло. В компании полагают, что взлом не представлял угрозы конфиденциальной информации пользователей. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого Electronic Arts взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами.

В феврале стало известно о взломе серверов CD Projekt RED и краже данных студии. Судя по всему, анонимные хакеры украли исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, а также код не вышедшей версии The Witcher 3. Позднее архив с данными Cyberpunk 2077 был продан на аукционе по неизвестной цене.