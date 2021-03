PlayStation 4 взломали

Хакеры взломали версию прошивки PS4 с эксклюзивными играми. Информацию о взломе игровой приставки распространил в своем Twitter пользователь под ником sleirsgoevy.

Анонимный хакер выложил в сеть модифицированную версию прошивки 7.55. Разблокированное ПО дает доступ ко многим играм, включая эксклюзивы компании Sony. В частности, прошивка позволяет играть в The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla, Mafia: Definitive Edition и другие тайтлы.

В комментариях к публикации отмечается, что модифицированное ПО может привести к сбоям приставки. Также в некоторых случаях наблюдаются неполадки с запуском игр и вылеты. Владельцам PS4 рекомендовали устанавливать прошивку на свой страх и риск. Анонимный специалист не уточнил, как ему удалось обойти защиту системы PlayStation.

Летом 2020 годы киберэксперты нашли в PS4 эксплойт, который позволял устанавливать пиратские игры. Владельцам приставок рекомендовали отказаться от использования взломанного ПО, так как модифицированная версия прошивки может нанести урон консоли, также с помощью эксплойта злоумышленники имеют возможность похищать данные пользователей.