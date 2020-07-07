В PlayStation 4 нашли серьезную уязвимость

Обнаруженная в приставке PlayStation 4 уязвимость позволяла устанавливать пиратские игры и похищать данные пользователей. О проблеме рассказал эксперт Энди Нгуен (Andy Nguyen), сообщает издание Notebookcheck.

Найденный специалистом эксплойт существовал в прошивке под номером 7.02 и ее более ранних версиях. Взлом системы был возможен в паре с другой уязвимостью под названием WebKit. Раскрытые эксплойты можно было использовать как для установки на PlayStation 4 пиратских игр, так и для удаленного взлома девайса и компрометирования пользователя через похищение его личных данных.

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Владельцам приставок рекомендовали отказаться от использования взломанного ПО. Нгуен рассказал в своем Twitter-аккаунте, что обнаружил эксплойт в марте. Компания Sony поблагодарила эксперта за помощь и выплатила ему премию в размере 10 тысяч долларов.

PlayStation 4 является актуальным поколением игровых приставок Sony. В линейку входят базовая консоль PlayStation 4, уменьшенная версия Slim и улучшенная модель Pro. Появление PlayStation 5 в продаже состоится до конца года.

Ранее эксперты по кибербезопасности Cyble Research Team нашли в сети выставленную на продажу базу данных со сведениями о миллионах пользователей интернета. В частности, в ней нашли упоминания 145 миллионов пользователей Ebay, 77 миллионов аккаунтов PlayStation и 35 миллионов профилей Steam.

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