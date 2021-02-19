Раскрыты причины поломки геймпадов PlayStation 5

Поломка геймпада PlayStation 5 неизбежна. Об этом сообщили энтузиасты из компании iFixit на своем сайте.

Специалисты iFixit, занимающиеся изучением ремонтопригодности гаджетов, разобрали контроллер DualSense и проанализировали его конструкцию. В результате тестирования эксперты выявили проблему дрифта стиков геймпада для PlayStation 5 и сделали вывод, что DualSense имеет ограниченный ресурс службы. Чтобы выяснить причины поломки аксессуара для консоли Sony, специалисты изучили устройство потенциометра — переменного резистора, применяемого в контроллерах игровых консолей.

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В результате изучения геймпада раскрылось, что находящиеся в каждом стике потенциометры RKJXV припаяны к плате контроллера посредством 16 соединений. Выяснилось, что компоненты были произведены японской компанией Alps Alpine, и подобные им потенциометры используются в геймпадах для PlayStation 4 и Xbox One.

Эксперты нашли информацию о том, что соответствующие компоненты имеют ограниченный срок службы — порядка двух миллионов циклов. Опытным путем мастера выяснили, что в минуту потенциометры игрового контроллера делают порядка 100 полных оборотов. При игре на PS5 два часа в день ресурс деталей геймпада будет исчерпан через 25 000 минут или 209 дней. «Необязательно, что DualSense выйдет из строя через указанное время — он может сломаться раньше или же годами работать безотказно», — говорится в отчете iFixit.

В сообщении говорится, что дрифт стиков, на который жалуются владельцы PS5, возникает по нескольким причинам. В первую очередь, происходит износ потенциометров, также со временем его подпружиненный механизм растягивается, создавая новую «нейтральную» точку, относительно которой алгоритм считывает положение геймпада. Также на проблемы с DualSense влияют пыль и влага, попадающие под корпус устройства.

Подводя итог, специалисты посоветовали пользователям иметь в виду, что любой геймпад со временем может выйти из строя. Также они рекомендовали обращаться в службу поддержки Sony и авторизованные сервисные центры для гарантийного ремонта или замены DualSense.

Ранее американские геймеры подали на Sony в суд. Пользователи PS5 потребовали от производителя консоли признать массовую проблему с контроллером приставки и компенсировать моральный ущерб. О серьезной неполадке PlayStation 5 — дрифте стиков DualSense, влияющих на игровой процесс — в очередной раз заговорили в середине февраля.