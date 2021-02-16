Sony засудят за проблемы с PlayStation 5

Американская юридическая фирма подала к создателям PlayStation 5 коллективный иск. Об этом сообщает издание Screen Rant.

Фирма Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith направила иск к Sony Corporation of America и Sony Interactive Entertainment LLC от имени владельца PS5 Лмарка Тернера (Lmarc Turner) и других пострадавших лиц. Обращение зарегистрировано в базе окружного суда Нью-Йорка в Южном округе. Группа истцов обвиняет компанию в наличии дефекта в игровой приставке нового поколения и отказе Sony раскрывать информацию о дефекте для потребителей.

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Согласно тексту судебного протокола, который поступил в распоряжение редакции Screen Rant, представители юрфирмы зафиксировали дефект контроллера DualSense — дрифт стиков, который «нарушает работоспособность основных функций геймпада PS5». В документе говорится, что из-за существующей проблемы игровой процесс или персонажи в игре могут перемещаться по экрану без участия пользователя. Юристы подчеркивают, что проблему невозможно исправить и обвиняют Sony в том, что компания скрывает наличие данного дефекта.

Представители Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith потребовали от производителя консолей устранить проблему и возместить пострадавшим геймерам моральный ущерб. Юристы требуют от властей привлечь Sony к суду присяжных.

На данный момент неизвестно, как отреагирует ответчик и когда начнется основной судебный процесс. Ранее юрфирма создала сайт, на котором приглашала столкнувшихся с проблемой PS5 присоединиться к коллективному иску.

Журналисты отметили, что указанная юридическая фирма не в первый раз берется за подобные дела. Ранее юристы Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith защищали интересы пользователей Nintendo Switch, которые столкнулись с проблемой дрифта комплектных джойстиков Joy-Con.

О связанных с геймпадом PS5 неполадках стало известно в середине февраля. Описанный владельцами приставки нового поколения Sony дрифт стиков приводит к неправильной реакции контроллера на касания пользователя или самопроизвольному срабатыванию геймпада.