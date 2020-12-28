Владельцы PlayStation 5 рассказали о проблемах с геймпадом

Пользователи новой консоли Sony пожаловались на связанные с фирменным контроллером приставки неполадки. Об этом сообщает издание Game Rant.

Журналисты собрали отзывы геймеров, которые отметили проблемы с работой геймпада DualSense. По словам игроков, неполадки наблюдаются с адаптивными курками, которые позиционировались Sony одной из главных особенностей нового контроллера. Судя по отзывам, кнопки расшатываются, непосредственно пружина курков перестает создавать необходимое сопротивление. Геймеры считают, что из-за этого теряется весь смысл «адаптивности».

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Обычно курки выходят из строя через какой-то период времени. В частности, один из пользователей рассказал, что услышал характерный звук кнопки R2 во время прохождения Spider-Man: Miles Morales. После этого курок стал ослабленным и перестал регировать на некоторые нажатия. Авторы издания насчитали в сети более тысячи жалоб на DualSense, также в интернете есть несколько рекомендаций по решению проблемы. Например, один из специалистов заявил, что разобрал контроллер и заметил проблему с пружиной одного из курков.

Компания Sony пока что не отреагировала на сообщения в соцсетях и на форумах. Геймеры заметили, что ситуация усугубляется еще и тем, что из-за дефицита и отсутствия комплектующих процесс замены контроллеров может растянуться на несколько недель.

Ранее пользователи PS5 уже жаловались на фирменный контроллер. В начале декабря некоторые геймеры заявили, что во время пауз в игре геймпад консоли может самопроизвольно активировать некоторые кнопки. Часть обладателей DualSense рассказала, что им удалось оформить возврат игрового аксессуара.