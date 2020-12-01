В PlayStation 5 нашли новую проблему

Пользователи PS5 пожаловались на новую проблему с приставкой Sony. Об этом сообщается в публикации на Reddit.

Автор записи Verity21 заявил, что во время пауз в игре контроллер консоли может самопроизвольно активировать некоторые кнопки. В частности, геймер столкнулся с проблемой включения одного из стиков, который отвечает за перемещение игрового персонажа. Посетитель Reddit также опубликовал видео, на котором показал проблему с PlayStation 5.

Некоторые комментаторы заявили, что столкнулись с похожей неполадкой. В частности, один из пользователей написал, что непроизвольная активация стиков произошла в момент, когда геймпад DualSense почти полностью разрядился. Еще один геймер заявил, что тоже обнаружил проблему с контроллером, обратился в магазин, где ему бесплатно заменили проблемный геймпад. Часть пользователей заметила, что проблема может быть вызвана ошибкой в ПО и понадеялась на очередное обновление PS5.

Ранее владельцы PlayStation 5 заявили, что заметили сильный шум, который издает дисковод устройства. Оказалось, что консоль обращается к диску с игрой даже тогда, когда в этом нет необходимости. На старте продаж 19 ноября пользователи приставки обнаружили, что консоль Sony не может загрузить из виртуальной библиотеки некоторые игры.