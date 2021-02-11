В PlayStation 5 нашли проблемы с геймпадом

Пользователи приставки Sony нового поколения рассказали о проблемах с фирменным контроллером. Об этом сообщает издание Kotaku.
Согласно найденным журналистами публикациям пользователей PlayStation 5 на Reddit, проблемы с комплектным геймпадом DualSense возникают спустя некоторое время после покупки консоли. Описанный владельцами приставок дрифт стиков приводит к неправильной реакции контроллера на касания пользователя или самопроизвольному срабатыванию геймпада. В частности, один из владельцев PS5 сообщил, что заметил проблему менее чем через 10 дней после приобретения консоли.
Другой посетитель Reddit продемонстрировал неполадку DualSense на видео. Судя по ролику, серьезный дрифт стиков приводит к ложным срабатываниям во время запуска в различных играх, в частности Destiny 2. Согласно отзывам геймеров, проблему невозможно исправить ни отключением и повторным включением Bluetooth, ни перезагрузкой контроллера.
Журналисты связали неполадки с DualSense с проблемами, обнаруженными у контроллеров Nintendo Switch сразу после запуска консоли в продажу. Тогда пользователи приставки жаловались на дрифт комплектных джойстиков Joy-Con. В 2019 году Nintendo признала проблему с геймпадами и пообещала пользователям устройства бесплатный ремонт. На данный момент неизвестно, связаны ли описанные неполадки Nintendo Switch и PS5 между собой.
Журналисты рекомендовали владельцам PlayStation 5 обратиться в Sony и оформить гарантийный ремонт или возврат. Представители Sony подтвердили в разговоре с изданием, что проблема с дрифтом DualSense покрывается гарантией.
О проблемах с геймпадом PS5 стало известно в конце 2020 года. По словам игроков, неполадки наблюдаются с адаптивными курками DualSense. Журналисты насчитали более тысячи жалоб на неполадки с фирменным контроллером PlayStation 5.