В PlayStation 5 нашли проблемы с геймпадом

Пользователи приставки Sony нового поколения рассказали о проблемах с фирменным контроллером. Об этом сообщает издание Kotaku.

Согласно найденным журналистами публикациям пользователей PlayStation 5 на Reddit, проблемы с комплектным геймпадом DualSense возникают спустя некоторое время после покупки консоли. Описанный владельцами приставок дрифт стиков приводит к неправильной реакции контроллера на касания пользователя или самопроизвольному срабатыванию геймпада. В частности, один из владельцев PS5 сообщил, что заметил проблему менее чем через 10 дней после приобретения консоли.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

Другой посетитель Reddit продемонстрировал неполадку DualSense на видео. Судя по ролику, серьезный дрифт стиков приводит к ложным срабатываниям во время запуска в различных играх, в частности Destiny 2. Согласно отзывам геймеров, проблему невозможно исправить ни отключением и повторным включением Bluetooth, ни перезагрузкой контроллера.

Журналисты связали неполадки с DualSense с проблемами, обнаруженными у контроллеров Nintendo Switch сразу после запуска консоли в продажу. Тогда пользователи приставки жаловались на дрифт комплектных джойстиков Joy-Con. В 2019 году Nintendo признала проблему с геймпадами и пообещала пользователям устройства бесплатный ремонт. На данный момент неизвестно, связаны ли описанные неполадки Nintendo Switch и PS5 между собой.

Журналисты рекомендовали владельцам PlayStation 5 обратиться в Sony и оформить гарантийный ремонт или возврат. Представители Sony подтвердили в разговоре с изданием, что проблема с дрифтом DualSense покрывается гарантией.

О проблемах с геймпадом PS5 стало известно в конце 2020 года. По словам игроков, неполадки наблюдаются с адаптивными курками DualSense. Журналисты насчитали более тысячи жалоб на неполадки с фирменным контроллером PlayStation 5.