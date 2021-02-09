Создателей Cyberpunk 2077 взломали

CD Projekt RED заявила, что стала жертвой кибератаки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте студии.

Согласно сообщению представителей CD Projekt RED, неизвестная сторона получила несанкционированный доступ к внутренней сети компании и определенным данным. Злоумышленники оставили на взломанном сервере сообщение, в котором подтвердили факт взлома и кражи конфиденциальной информации, а также потребовали выкуп.

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В записке, которую студия также раскрыла в соцсетях, говорится, что неизвестные лица скачали полные копии исходных кодов игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, а также код невышедшей версии The Witcher 3. Согласно сообщению, были скомпрометированы документы об инвесторах создателей Cyberpunk 2077 и бухгалтерская отчетность.

Неизвестные хакеры потребовали выйти с ними на контакт по определенному каналу связи в течение 48 часов. В противном случае анонимы пригрозили выложить архив со скомпрометированными данными в сеть или продать его, а все конфиденциальные документы разослать журналистам.

В сообщении польской компании говорится, что студия не будет вести переговоры с преступниками. «Мы предпринимаем необходимые шаги для смягчения последствий взлома и контактируем со сторонами, которые могли пострадать в результате атаки», — отметили представители CD Projekt RED.

В компании также заявили, что ни одна из взломанных систем не содержала персональных данных покупателей игр студии. CD Projekt RED обратилась к специалистам по IT-криминалистике и работает с правоохранительным органами.

Ранее Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) объявило о начале проверки в отношении создателей Cyberpunk 2077. Ведомство намерено разобраться, как компания взаимодействует с потребителями.