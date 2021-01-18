Создателей Cyberpunk 2077 оштрафовали за рекламу игры

Власти бразильского Сан-Паулу оштрафовали студию CD Projekt RED. Об этом сообщает местное издание Start.

Поводом для штрафа стало граффити, нарисованное на стене одного из домов в центре Сан-Паулу. На рисунке изображен один из героев игры Cyberpunk 2077, изображение имеет высоту около 20 метров. Местные регуляторы сослались на «Закон о чистом городе», который не допускает размещения внешней рекламы в черте мегаполиса.

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Размер штрафа составил 410 тысяч реалов или около 5,7 миллиона рублей. Вместе с CD Projekt RED были оштрафованы создатели популярной мобильной игры Free Fire, которые заказали похожее по размерам граффити в другом районе Сан-Паулу. Сумма штрафа последних составила 595 тысяч реалов или более 8 миллионов рублей.

По данным издания, посвященное Cyberpunk 2077 огромное граффити занимало два глухих фронтона кондоминиума Сан-Бенту, который расположен в центральном районе города. Работа над рисунком началась в ноябре 2020 года, 12 января граффити было полностью закрашено коммунальными службами. Журналисты обратились за комментарием к CD Projekt RED и бюро Warner, которое занимается продвижением игры в Бразилии, но не получили оперативного комментария.

Ранее журналисты Bloomberg опросили 20 бывших и нынешних сотрудников CD Projekt RED. На условиях анонимности специалисты раскрыли причину провала игры. По их словам, студия поставила на первый план маркетинг, а не развитие продукта. Также перед гейм-дизайнерами ставились нереалистичные сроки выполнения задач.