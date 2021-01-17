Сотрудники компании-разработчика раскрыли причину провала игры Cyberpunk 2077

Сотрудники польской компании CD Project RED, разработчика игры Cyberpunk 2077, раскрыли причину провала игры с самого старта продаж. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание взяло интервью у 20 бывших и нынешних сотрудников компании, которые пожелали остаться анонимными. Они сообщили, что провал игры был вызван неконтролируемыми амбициями руководства, плохим планированием и техническими недостатками.

Отмечается, что CD Project RED поставила на первый план маркетинг, а не развитие продукта. Кроме того, авторам игры поставили нереалистичные сроки, из-за которых им пришлось работать сверхурочно задолго до финального этапа производства. В итоге разработчики попросту не успевали завершить игру, из-за чего многие локации, новинки и функции были потеряны.

14 декабря студия CD Projekt RED заявила, что признает проблемы Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One, на которые ранее пожаловались пользователи. В компании объявили о запуске серии патчей, извинились за качество игры и пообещали вернуть деньги всем желающим геймерам, которые остались разочарованы продуктом. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря.