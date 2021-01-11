Власти Польши начали проверку из-за проблем Cyberpunk 2077

Власти Польши заинтересовались создавшей Cyberpunk 2077 студией CD Projekt RED. Об этом сообщает местная газета Dziennik Gazeta Prawna.

В отчете Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) говорится, что в отношении CD Projekt RED будет проведена проверка. Ведомство намерено разобраться, какие проблемы имеет Cyberpunk 2077 на данный момент, а также каким образом компания устраняет неполадки в игре и взаимодействует с потребителями.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

«Мы идем к ним, чтобы выяснить, какие проблемы есть у продукта и как компания пыталась их устранить», — заявила журналистам пресс-секретарь UOKiK Малгожата Челох (Małgorzata Cieloch). Представитель организации уточнила, что после начала проверки они выслушают CD Projekt RED, а затем примут решение о дальнейших действиях.

Специалисты полагают, что в отношении разработчика игры могут быть приняты различные санкции. Адвокат Доминик Енджейко (Dominik Jędrzejko) заявил, что в худшем для CD Projekt RED случае студия может быть оштрафована на 10 процентов от ее дохода. Также UOKiK может заставить компанию выплатить дополнительную компенсацию геймерам в денежном или натуральном виде.

Ранее американские инвесторы подали в суд на создателей Cyberpunk 2077. Авторы коллективного иска заявили, что CD Projekt RED сообщали партнерам и потребителям заведомо ложные сведения и предоставляли некорректную финансовую отчетность. В сообщении говорится, что в результате проблемной игры инвесторы понесли существенные убытки.