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Разработчики Cyberpunk 2077 извинились за игру

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Скриншот: игра Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED принесла извинения за проблемы с Cyberpunk 2077. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте игры.

В первую очередь команда польской студии заявила, что признает ошибки, связанные с разработкой и поддержкой игры. Представители компании отметили, что студия продолжит выпускать обновления, которые будут постепенно исправлять недостатки тайтла. В заявлении говорится, что из-за сложной структуры игры разработчики столкнулись с проблемой адаптации Cyberpunk 2077 на различных платформах. «Игровой мир не растянут на плоской местности, где мы могли бы снизить нагрузку на оборудование, а в одном большом городе и в условиях, где сравнительно мало прогрузок», — говорится в отчете.

Из-за многочисленных особенностей при создании игры для ПК, консолей нового и старого поколений продукт выглядит по-разному на различных платформах. В частности, возникли проблемы при разработке Cyberpunk 2077 для приставок: «Поскольку город набит деталями, а пропускная способность дисков у старых консолей не лучшая, это постоянно нас тормозило».

В заявлении говорится, что версии для консолей предыдущего поколения улучшались буквально за несколько дней до релиза игры. С этим связан тот факт, что в первую очередь в сети появились обзоры версии тайтла для ПК: «И пусть эта версия Cyberpunk 2077 неидеальна, но мы ею очень гордимся».

С момента запуска игры 10 декабря CD Projekt RED выпустила три хотфикса, которые исправили часть багов. В дальнейшем студия намерена выпустить большое количество исправлений, причем первое из них будет доступно в течение 10 дней с момента публикации заявления. «Наши планы по поддержке Cyberpunk 2077 в долгосрочной перспективе не изменились, и мы продолжим выпускать обновления и патчи, чтобы всем игрокам на всех консолях и ПК было комфортно играть», — отметили разработчики игры.

Те, кто играет в Cyberpunk 2077 на консолях нового поколения по обратной совместимости, получат бесплатный апдейт во второй половине 2021 года. Представители студии уточнили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть игру в магазин PlayStation Store, но пока не могут назвать конкретных сроков.

В середине января стало известно, что проблемами Cyberpunk 2077 заинтересовалось Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). В заявлении организации говорится, что регулятор собирается разобраться, как CD Projekt RED взаимодействует с потребителями. В конце 2020 года американские инвесторы CD Projekt RED подали в суд на студию.

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