Создатель Half-Life заступился за Cyberpunk 2077

Основатель студии Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) считает, что создатели Cyberpunk 2077 не заслуживают такой критики, которую они получили. Об этом Ньюэлл заявил в интервью новозеландскому изданию 1 News.

Глава Valve признался, что прошел Cyberpunk 2077 на ПК и считает, что в проблемах производительности, с которыми столкнулись пользователи консолей, нет ничего экстраординарного. «Я очень переживаю из-за ситуации, в которой оказывается каждый разработчик игр», — заметил предприниматель, объясняя, что от багов и сбоев в игре не застрахована ни одна студия. «Все, что я знаю — на ПК есть множество счастливых игроков Cyberpunk 2077», — подытожил Ньюэлл.

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Руководитель создавшей серию игр Half-Life студии заступился за команду CD Project RED, объяснив, что игра показывает, что в нее был вложен колоссальный труд. «Несправедливо бросать камни в разработчика просто потому, что он выпустил что-то сложное и амбициозное», — заявил Ньюэлл, уточнив, что люди злятся, потому что им не все равно.

Также Гейб Ньюэлл признался, что иногда получает оскорбительные электронные письма, связанные с той или иной игрой Valve. По мнению предпринимателя, на них нет смысла публично обращать внимание и отвечать — только извлекать из них урок. «Полагаю, что они смогут сделать своих клиентов счастливыми с течением времени», — описал будущее разработчиков CD Project RED Ньюэлл.

Ранее анонимные сотрудники CD Project RED объяснили, что провал Cyberpunk 2077 был вызван неконтролируемыми амбициями руководства, плохим планированием и техническими недостатками. По их словам, многие локации и новинки были утеряны из-за того, что разработчики попросту не успевали завершить игру.