Исходный код Cyberpunk 2077 продали на аукционе

Стоящие за кражей исходных кодов игр CD Projekt RED продали архив с данными. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на пользователей соцсетей.

Издание ссылается на Twitter-блогера под ником Intel_by_KELA, который следил за ходом аукциона по продаже вероятных архивов с украденными данными CD Projekt RED. Автор опубликовал скриншот с форума аукциона от создателя лота, который заявил, что архив больше недоступен для продажи.

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«Поступило предложение вне рамок форума, которое нас удовлетворило», — заметил инициатор торгов. Автор уточнил, что лот снят с продажи в связи с риском дальнейшего распространения данных. При этом точно неизвестно, получил ли обладатель архива с кодами Cyberpunk 2077 и других игр денежную выплату за продажу информации или же снял предложение по иным причинам.

Журналисты предположили, что хакерам могло поступить выгодное предложение, однако неизвестно, что в итоге случилось с архивом данных. Перед стартом аукциона неизвестные предлагали CD Projekt RED вернуть украденные данные за выкуп.

Ранее предполагаемый архив с данными польской студии обнаружили на одном из сетевых аукционов. Анонимные организаторы предложили начать торги с одного миллиона долларов или продать архив сразу за семь миллионов долларов.

О взломе серверов CD Projekt RED и краже данных студии стало известно 9 февраля. Судя по всему, анонимные хакеры украли исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, а также код невышедшей версии The Witcher 3. Представители CD Projekt RED заявили, что не будут контактировать с преступниками, и обратились в правоохранительные органы.