Исходный код Cyberpunk 2077 выставили на аукцион

В сети обнаружили взломанные неизвестными хакерами файлы компании CD Projekt RED. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте vxunderground.

Авторы микроблога опубликовали скриншот с описанием лота, якобы выставленным на одном из сетевых аукционов. Судя по сообщению, размещенный на продажу архив содержит конфиденциальные данные и файлы, являющиеся предметом интеллектуальной собственности студии CD Projekt RED. В архиве размером в несколько десятков гигабайт находятся исходные файлы The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и карточной игры Gwent.

Выложившие документы на аукцион анонимные пользователи заявили, что взломанные файлы польской студии можно приобрести только на данном ресурсе. Также хакеры заявили, что стартовая стоимость лота составляет один миллион долларов.

В описании лота уточняется, что обладатели архива готовы продать его сразу за семь миллионов долларов. Аукцион стартовал 11 февраля в 13:00 по Москве.

CD Projekt RED сообщила о взломе 9 февраля. Представители студии рассказали, что неизвестные атаковали сервер компании и похитили полные копии игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, а также код невышедшей версии The Witcher 3. Судя по заявлению, компания не будет контактировать со взломщиками и платить выкуп.