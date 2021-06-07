Исходный код Cyberpunk 2077 выставили на продажу

Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077 в сеть. Об этом сообщает издание DataBreaches.

Взломавшие в феврале сервера CD Projekt RED хакеры выставили исходные коды игр Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 на свой сайт. По словам журналистов, злоумышленники принадлежат к группировке Babuk. Архивы защищены паролем, стоимость каждого составляет 10 тысяч долларов, или около 735 тысяч рублей.

Сообщается, что кроме исходных кодов игр на продажу выставили SDK (Software Development Kit, набор средств разработки) консолей Sony, Microsoft и Nintendo. В заявлении хакерской группировки говорится, что энтузиасты запускают платформу для утечек, на которой будут распространять «сливы» от независимых команд.

По словам пользователей тематического форума Resetera, доступ к исходному коду игр позволит энтузиастам создавать модификации для Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Однако в этом случае авторы модификаций могут столкнуться с обвинениями в краже интеллектуальной собственности CD Projekt RED.

В феврале источники рассказали, что украденные у польской студии исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и Gwent были проданы по неизвестной цене. Архивы с данными выложили на аукцион — вероятнее всего, они были украдены после масштабной атаки на сервера польской холдинговой компании.