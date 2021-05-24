Создателей Cyberpunk 2077 засудят

Четыре коллективных иска против студии CD Projekt RED объединили. Об этом сообщает издание VGC.

Журналисты ссылаются на заявление студии, согласно которой четыре коллективных иска, поданных к создателям Witcher и Cyberpunk 2077, объединили в один. Таким образом, дело против польской компании будет рассматриваться в общем суде. Согласно первому иску, поданному еще в декабре, CD Projekt RED сделала вводящие в заблуждение заявления или не раскрыла информации о том, что игра Cyberpunk 2077 воспроизводится на консолях PlayStation и Xbox с ошибками.

В сообщении студии говорится, что содержание второго иска фактически аналогично содержанию первого. Остальные два иска были поданы к компании от инвесторов, которые утверждают, что CD Projekt RED нарушила ряд федеральных законов. Согласно заявлению юристов, компания вводила инвесторов в заблуждение относительно качества своего флагманского продукта.

В ответ на объединение исков в CD Projekt RED заявили, что будут отстаивать свою правоту в суде и «предпримут решительные действия для защиты от любых претензий такого рода».

В апреле представители студии раскрыли информацию о том, что на возврат средств игрокам Cyberpunk 2077 было потрачено 2,17 миллионов долларов. Несмотря на проблемы вышедшей в декабре игры, Cyberpunk 2077 оказалась коммерчески успешной и способствовала увеличению чистой прибыли компании в шесть раз, до 304 миллионов долларов.