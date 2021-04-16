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Разработчики рассказали о возвращении Cyberpunk 2077 на PlayStation

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Создатели Cyberpunk 2077 рассказали, что игра вернется на PlayStation лишь тогда, когда Sony посчитает это уместным. Об этом сообщает польское издание Stockwatch.

Представители студии CD Projekt Red заявили, что находятся в постоянном контакте с компанией Sony и поддерживают дружеские отношения. Однако разработчики не знают, когда их последняя игра будет снова доступна в магазине PlayStation. «Решение вернуть Cyberpunk 2077 в PlayStation Store полностью принадлежит Sony, и мы не знаем, когда это произойдет», — заявила директор по связям с инвесторами CD Projekt Red Каролина Гнась (Karolina Gnaś).

По словам Гнась, для повторного появления в PS Store тайтл должен подходить под особые технические критерии. В студии отметили, что Sony не рассказывала им о планах вернуть Cyberpunk 2077 в свой магазин, однако представители компании заявили, что вышедший недавно патч для игры — «шаг в правильную сторону».

В материале финансового издания говорится, что инвесторы обеспокоены тем, что флагманский тайтл CD Projekt Red не присутствует в онлайн-магазине PlayStation. На открытии Варшавской фондовой биржи 15 апреля одна акция польской компании оценивалась в 186 злотых (около 3,7 тысячи рублей). На момент выхода Cyberpunk 2077 ценные бумаги CD Projekt Red стоили 443 злотых (8,8 тысячи рублей).

Крупное обновление для игры CD Projekt Red появилось в конце марта. О том, что Sony отзовет Cyberpunk 2077 из своего магазина по причине низкого качества игры, стало известно в конце 2020 года.

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