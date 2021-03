Названа лучшая игра 2020 года

Hades оказалась лучшей игрой 2020 года по версии SXSW Gaming Awards. Запись онлайн-трансляции премии доступна на YouTube-канале IGN.

По словам организаторов награды, видеоигра от студии Supergiant Games демонстрирует превосходство на другими релизами ушедшего года. Также тайтл похвалили за «особый игровой процесс» и доминирование над аналогичными играми на всех основных платформах. Кроме того, доступную на ПК, macOS и Nintendo Switch Hades удостоили премии за лучший игровой дизайн. Инди-игрой года была названа Deep Rock Galactic, настольной игрой — The Search for Planet X, награду за лучшую VR-игру получила Half-Life: Alyx от Valve.

По мнению разработчиков и издателей, награду за превосходство в анимации, искусстве и визуальных эффектах заслужила Ghost of Tsushima. Вышедшую летом The Last of Us Part II отметили как игру с лучшим сюжетом и диалогами. Игрой с самым ярким и впечатляющим звуком назвали шутер DOOM Eternal. Премию культурной инновации Мэтью Крампа получила игра-песочница Dreams, являющаяся эксклюзивом для PlayStation.

В 2021 году на премию SXSW были представлены 43 номинанта в 12 различных категориях. Победителей выбирали путем экспертной оценки разработчиков и издателей и открытого голосования.

SXSW Gaming Awards проводят во время ежегодного фестиваля South by Southwest (SXSW) начиная с 2014 года. В прошлый раз игрой года был назван эксклюзив для консолей Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

В январе свой топ игр 2020 года назвал агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic. Лучшим тайтлом с рейтингом более 10 тысяч очков был признан The Last of Us Part II. На втором месте с двумя тысячами очков разместилась Ghost of Tsushima, на третьем — набравшая около 1700 очков Cyberpunk 2077.