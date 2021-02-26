CD Projekt Red отложила исправление Cyberpunk 2077

Создатели Cyberpunk 2077 не смогли выпустить очередной патч к игре из-за кибератаки. Об этом сообщается в Twitter CD Projekt Red.

Представители польской студии заявили, что очень хотели выпустить патч 1.2 для нового тайтла, однако из-за атаки на сервера компании исправление ошибок в игре пришлось отложить. В этой связи CD Projekt Red переносит выпуск патча на вторую половину марта. «Мы ведем работу над многочисленными качественными улучшениями и исправлениями, и она еще не завершена», — говорится в заявлении.

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Многие геймеры в комментариях под публикацией скептически восприняли сообщение компании. В частности пользователь под ником Bobroff_on написал, что не видит связи между кибератакой и задержкой патча, на что представители CD Projekt Red ответили, что оперативный выход исправления невозможен, потому что «все легло».

Связавшиеся с Bloomberg инсайдеры подтвердили проблемы разработчика видеоигр, отметив, что взлом стал для студии «кошмаром». Согласно сообщениям, злоумышленники, вероятно, получили доступ к личным данным сотрудников, из-за чего руководство CD Projekt Red велела работникам заблокировать свои учетные записи и отдать свои компьютеры на проверку IT-персоналу.

Некоторые работающие в студии сотрудники, пожелавшие сохранить анонимность, подтвердили, что компания отказалась выплачивать выкуп хакерам. Многие специалисты до сих пор не могут заняться своей работой, так как взлом парализовал многие важные системы и инструменты разработки.

Ранее пользователи сети сообщили, что украденный у CD Projekt Red исходный код игр был продан на аукционе. Польский разработчик игр заявил о взломе внутренних сетей компании 9 февраля. Неизвестные злоумышленники, в частности, скачали исходный код Cyberpunk 2077 и The Witcher 3, и потребовали выкуп.