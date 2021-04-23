Создатели Cyberpunk 2077 вернули два миллиона долларов

CD Projekt RED вернула более двух миллионов долларов геймерам за покупку Cyberpunk 2077. Соответствующая информация опубликована на сайте польской компании.

Согласно годовому отчету компании, на возврат средств игрокам было потрачено 2,17 миллионов долларов. Возврат запросили около 30 тысяч геймеров, порядка 95 процентов заявок уже удовлетворили. В отчете говорится, что Cyberpunk 2077 стала крупнейшей игрой в истории студии, в 2020 году было продано около 13,7 миллионов копий.

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В сообщении CD Projekt RED уточняется, что в 2020 году выручка компании превысила 2,1 миллиарда злотых или около 550 миллионов долларов, что примерно в четыре раза больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль CD Projekt RED выросла в шесть раз и составила 1,15 миллиарда злотых, что составляет около 304 миллионов долларов.

В общей сложности на разработку и продвижение Cyberpunk 2077 было потрачено более 1,2 миллиарда злотых или около 320 миллионов долларов. «Мы остаемся амбициозными и делаем все возможное, чтобы вывести Cyberpunk 2077 на такой уровень, на котором каждый сможет в полной мере насладиться игрой, независимо от платформы», — заявил генеральный директор студии Адам Кичиньски (Adam Kiciński).

Запуск Cyberpunk 2077 обернулся скандалом из-за многочисленных багов и проблем в игре. В конце декабря CD Projekt RED предложила недовольным пользователям вернуть средства за игру. Ранее стало известно, что Sony уберет тайтл из своего магазина PlayStation Store.