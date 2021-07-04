Популярное у россиян лекарство оказалось эффективным против рака

Специалисты-онкологи Кардиффского университета сообщили о способности аспирина снижать риск смертности от онкологии и сокращать метастазы, пишет журнал eCancermedicalscience.

Эксперты провели анализ предыдущих исследований у пациентов с 18 различными видами рака, включая рак молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, и заметили, что аспирин уменьшает распространение метастазов. Поэтому следует «серьезно подумать» об использовании аспирина наряду с другими методами лечения рака, уверены специалисты во главе с Питером Элвудом, почетным профессором Кардиффского университета, который изучал действие аспирина более 50 лет. «Достаточно доказательств, свидетельствующих о значительном снижении смертности у пациентов с раком, которые принимают аспирин, и эта польза, по-видимому, не ограничивается одним или несколькими видами рака», — сказал он.

По словам профессора Элвуда, он был «поражен действием аспирина». В рассматриваемой учеными выборке из четверти миллиона пациентов от 20 до 25 процентов сообщили, что принимали аспирин. «В любое время после постановки диагноза рака примерно на 20 процентов больше пациентов, принимавших аспирин, были живы, по сравнению с пациентами, не принимавшими его», — сказал Элвуд.

Поскольку аспирин разжижает кровь, одним из его побочных эффектов при ежедневном применении может быть риск внутреннего кровотечения. Ученые выяснили, что не было никаких доказательств избыточных смертей, связанных с кровотечением у пациентов, принимавших препарат.

Профессор Элвуд добавил, что уже проведены новые клинические испытания для тестирования лечения аспирином нескольких видов рака. В дальнейшем испытания стоит проводить с исследованием действия аспирина на некоторые редкие разновидности рака.

Ранее актриса Оливия Уильямс, сыгравшая в картинах «Шестое чувство», «Воспитание чувств», «Академия Рашмор» и других, поделилась «странным» симптомом рака поджелудочной железы, который смогла побороть. Оливии потребовалось почти четыре года, чтобы узнать диагноз после появления первых симптомов в октябре 2014-го. Победив болезнь, актриса хочет повысить осведомленность людей о ее симптомах.