Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни

Модельер Валентин Юдашкин рассказал в разговоре с газетой «Аргументы и факты» о лечении своей тяжелой болезни — онкологии.

Юдашкин признался, что борется с заболеванием с 2016 года. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — заявил он.

Модельер отметил, что в какой-то момент он погрузился в депрессию, выбраться из которой ему помогли близкие друзья и семья. «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил», — сказал Юдашкин.

В марте дочь Юдашкина Галина рассказала о борьбе отца с раком. Она заявила, что модельер чувствует себя отлично, и пребывает в рабочем настроении.

Впервые о своей болезни Юдашкин рассказал в феврале. Он признался, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.